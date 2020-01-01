Ротанговая сетка 14 75 x 150 см

Ротанговая сетка

Длина 150 см.

Ширина 75 см.

Цвет жёлтый.

Материал: Искусственный ротанг.

Искусственное ротанговое полотно из целлюлозы – альтернативный вариант замены натуральному ротанговому полотну.

Основа полотна – бумажная нить с капроновыми волокнами, они служат усилением и обеспечивают устойчивость к деформации при механической нагрузке. Выпускается только сетчатым плетением, так называемая ротанговая сетка. Искусственная ротанговая сетка применяется для отделки отдельных конструкций в интерьере, в оформлении систем вентиляции, и декора экранов радиаторов отопления. Ротанговая сетка неприхотлива в эксплуатации, легко монтируется своими силами. Допускается колеровка и обработка лаками и красками.

Искусственная ротанговая сетка не может выступать рабочей поверхностью в отличии от натуральной ротанговой сетки, которую используют в изготовлении мебели и предметов интерьера.