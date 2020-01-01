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  • Ротанговая сетка арт.14 90 x 150 см
  • Ротанговая сетка арт.14
  • Ротанговая сетка искусственная арт.14

Ротанговая сетка 14 75 x 150 см

Длина 150 см
1280 руб за пог. м
Тип: Искусственное
Ширина: 75 см

1920 РУБ

  • Ротанговая сетка
  • Длина 150 см.
  • Ширина 75 см.
  • Цвет жёлтый.
  • Материал: Искусственный ротанг.
Искусственное ротанговое полотно из целлюлозы – альтернативный вариант замены натуральному ротанговому полотну.
Основа полотна – бумажная нить с капроновыми волокнами, они служат усилением и обеспечивают устойчивость к деформации при механической нагрузке. Выпускается только сетчатым плетением, так называемая ротанговая сетка. Искусственная ротанговая сетка применяется для отделки отдельных конструкций в интерьере, в оформлении систем вентиляции, и декора экранов радиаторов отопления. Ротанговая сетка неприхотлива в эксплуатации, легко монтируется своими силами. Допускается колеровка и обработка лаками и красками.

- Ротанг полотно купить в магазине.

Искусственная ротанговая сетка не может выступать рабочей поверхностью в отличии от натуральной ротанговой сетки, которую используют в изготовлении мебели и предметов интерьера.
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